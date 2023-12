Stabilité politique régionale

Un sommet de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) aura lieu dimanche à Abuja.

Le président Faure Gnassingbé est arrivé dans l’après-midi dans la capitale du Nigeria.

‘Les dirigeants ouest-africains feront le point sur l’état d’avancement de la Communauté, notamment dans les secteurs économique, sécuritaire et sociopolitique ainsi que les derniers développements dans la région et au Sahel. Ils examineront surtout les rapports sur la situation au Mali, en Guinée, au Burkina et au Niger’, indique un communiqué de la présidence.

Quatre coups d’Etat en un peu plus de 2 ans. Ca fait beaucoup pour la Cédéao qui a imposé une série de sanctions aux pays passés aux mains des militaires.

L’organisation ouest-africaine, à défaut d’un retour immédiat à la démocratie, exige des engagements fermes quant à la transition vers des élections libres.