56 nations, une voix

Le Commonwealth Day est célébré ce lundi dans les 56 pays membres de l'organisation, représentant près d'un tiers de la population mondiale. 

Shirley Botchwey saluée par le Premier ministre britannique à Westminster Abbey lundi © DR

Observée chaque année depuis 1977 le deuxième lundi de mars, cette journée rassemble peuples et communautés autour d'un moment commun de réflexion et de célébration.

Le thème retenu cette année — « Débloquer les opportunités ensemble pour un Commonwealth prospère » — met l'accent sur la coopération entre pays membres pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment par la création d'emplois décents et l'élargissement de l'accès à une éducation de qualité.

Les célébrations prennent des formes variées à travers le monde : cérémonies de lever de drapeau au Royaume-Uni, rassemblements scolaires aux Tonga, événement axé sur la santé au Malawi, campagne sur les réseaux sociaux aux Maldives.

À Londres, le roi Charles III, chef du Commonwealth, a assisté au traditionnel service multiconfessionnel de Westminster Abbey aux côtés de membres de la famille royale, de ministres des Affaires étrangères et de centaines de jeunes du Commonwealth.

Dans son message, le roi a souligné la capacité du Commonwealth à révéler « son esprit durable dans les moments d'épreuve », appelant à faire de l'organisation « une force pour le bien ». La Secrétaire générale Shirley Botchwey, dont c'est le premier Commonwealth Day à ce poste, a pour sa part appelé à « choisir la coopération plutôt que la division ».

Du 9 au 13 mars, un Sommet du Réseau d'investissement du Commonwealth se tient à Londres, où des innovateurs des Caraïbes et du Pacifique présenteront des projets à des investisseurs et décideurs politiques.

Le Togo, membre du Commonwealth depuis 2022, participe pour la quatrième fois à cette journée internationale, confirmant son ancrage croissant dans cet espace de coopération multilatérale qui compte désormais parmi ses partenaires stratégiques.

