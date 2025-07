141 ans d’histoire entre le Togo et l’Allemagne

Le Togo commémore ce mois de juillet les 141 ans de la signature du traité de protectorat entre l’émissaire allemand Gustav Nachtigal et le roi Mlapa III de Togoville, acte fondateur de l’entrée du pays sous influence allemande.

En 1884, sur les rives de la préfecture de Vo, ce traité marquait le début d’une relation qui continue de laisser des traces profondes dans la mémoire collective togolaise.

À Baguida, localité située dans la commune Golfe 6 et premier point d’accostage des Allemands, le drapeau de l’Allemagne flotte en mémoire de cette date historique. Sur le grand carrefour de la ville, un visuel rappelle les visages des deux signataires, ancrant l'événement dans le paysage urbain.

Pour Kossigan Michel Agbéhonou, maire de la commune Golfe 6, cette commémoration n’est pas seulement symbolique. Elle vise à réaffirmer les liens historiques entre le Togo et l’Allemagne et à en tirer parti pour renforcer la coopération actuelle.

« Nous avons régulièrement des rencontres d’échange avec les autorités allemandes dans le cadre de la coopération décentralisée », explique-t-il. Il cite notamment la récente visite d’une délégation du ministère de la Coopération économique et du Développement (BMZ), qui s’est entretenue avec la chambre communale des métiers pour appuyer la formation professionnelle dans la région.

Avec ses 11 villages et sa proximité avec Lomé, Golfe 6 se positionne comme un territoire à fort potentiel historique, culturel et économique. Les autorités locales misent sur cet héritage pour renforcer l’attractivité de la commune.

Dans cette optique, la réhabilitation du « monument du centenaire » – érigé pour commémorer l’arrivée des premiers Allemands – est à l’étude. Ce site, aujourd’hui peu mis en valeur et menacé par l’envahissement commercial, pourrait devenir un point d’ancrage touristique et mémoriel de premier plan.

L'ambassadeur d’Allemagne, Claudius Fischbach, a récemment rappelé que la langue allemande reste fortement ancrée dans la population, notamment dans l’enseignement technique et professionnel. Un héritage linguistique qui témoigne de la continuité des liens entre les deux nations.

À travers ces actions symboliques et concrètes, le Togo affirme sa volonté de revisiter son histoire non pas comme un fardeau, mais comme un levier de coopération, de mémoire partagée et de développement local.