16 ans de coopération japonaise pour la sécurité alimentaire

Entre 2008 et 2024, le Togo a bénéficié d’un appui constant du Japon à travers une quinzaine de projets Kennedy Round (KR), pour un montant global d’environ 22,240 milliards de Fcfa.

Ce soutien s’est concrétisé par la réception de 118 595 tonnes de céréales, dont 81 849 tonnes de blé et 36 746 tonnes de riz blanc, distribuées à des prix accessibles sà la population.

Le bilan de ces projets a été présenté mardi par Antoine Lékpa Gbégbéni, ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique villageoise et du Développement rural. Selon lui, cette coopération financière non-remboursable vise à renforcer la sécurité alimentaire dans les pays en développement par la fourniture de denrées essentielles, telles que le riz et le blé.

Les recettes générées par la vente de ces céréales – appelées fonds de contrepartie – sont réinvesties dans des projets socio-économiques structurants.

L’un des volets les plus récents concerne la mise en œuvre des Zones d’aménagement agricoles planifié (ZAAP). Grâce à un accord signé avec la partie japonaise, plus de 2,145 milliards issus de ces fonds ont été mobilisés pour l’acquisition de 130 tracteurs en vue de mécaniser le labour dans ces zones.

Dans un contexte international marqué par l’instabilité des prix alimentaires, le gouvernement salue la pertinence de ces appuis.

« Les Projets KR sont d'une très grande importance pour notre pays. En plus de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ils permettent de stabiliser les prix sur le marché et de financer des projets de développement pour le bien-être de nos populations », a souligné le ministre Gbégbéni.

Le partenariat se poursuit : d’ici fin 2025, le Togo recevra une nouvelle cargaison de riz blanc de 1 628 tonnes pour une enveloppe estimée à 800 millions.

Cette nouvelle aide a été actée entre le ministre togolais et Junji Gomakubo, ambassadeur du Japon.