Rubriques

Tendances:
Coopération

16 ans de coopération japonaise pour la sécurité alimentaire

Entre 2008 et 2024, le Togo a bénéficié d’un appui constant du Japon à travers une quinzaine de projets Kennedy Round (KR), pour un montant global d’environ 22,240 milliards de Fcfa.

Antoine Lékpa Gbégbéni © republicoftogo.com

Entre 2008 et 2024, le Togo a bénéficié d’un appui constant du Japon à travers une quinzaine de projets Kennedy Round (KR), pour un montant global d’environ 22,240 milliards de Fcfa.

Ce soutien s’est concrétisé par la réception de 118 595 tonnes de céréales, dont 81 849 tonnes de blé et 36 746 tonnes de riz blanc, distribuées à des prix accessibles sà la population.

Le bilan de ces projets a été présenté mardi par Antoine Lékpa Gbégbéni, ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique villageoise et du Développement rural. Selon lui, cette coopération financière non-remboursable vise à renforcer la sécurité alimentaire dans les pays en développement par la fourniture de denrées essentielles, telles que le riz et le blé.

Les recettes générées par la vente de ces céréales – appelées fonds de contrepartie – sont réinvesties dans des projets socio-économiques structurants. 

L’un des volets les plus récents concerne la mise en œuvre des Zones d’aménagement agricoles planifié (ZAAP). Grâce à un accord signé avec la partie japonaise, plus de 2,145 milliards issus de ces fonds ont été mobilisés pour l’acquisition de 130 tracteurs en vue de mécaniser le labour dans ces zones.

Dans un contexte international marqué par l’instabilité des prix alimentaires, le gouvernement salue la pertinence de ces appuis. 

« Les Projets KR sont d'une très grande importance pour notre pays. En plus de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ils permettent de stabiliser les prix sur le marché et de financer des projets de développement pour le bien-être de nos populations », a souligné le ministre Gbégbéni.

Le partenariat se poursuit : d’ici fin 2025, le Togo recevra une nouvelle cargaison de riz blanc de 1 628 tonnes  pour une enveloppe estimée à 800 millions.

Cette nouvelle aide a été actée entre le ministre togolais et Junji Gomakubo, ambassadeur du Japon.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

141 ans d’histoire entre le Togo et l’Allemagne

141 ans d’histoire entre le Togo et l’Allemagne

Le Togo commémore ce mois de juillet les 141 ans de la signature du traité de protectorat entre l’émissaire allemand Gustav Nachtigal et le roi Mlapa III de Togoville, acte fondateur de l’entrée du pays sous influence allemande. 

Stratégie coordonnée pour protéger les déplacés

Stratégie coordonnée pour protéger les déplacés

Face à l’aggravation des déplacements forcés dans la région des Savanes, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) s’engage aux côtés des autorités togolaises pour renforcer la prise en charge des populations affectées. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.