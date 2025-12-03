Diabète, handicap : une ONG française mise sur l’humain

L’ONG française Mutualistes Sans Frontières (MSF) veut contribuer à une décentralisation heureuse au Togo.

En mission à Lomé, ses responsables ont annoncé le financement de deux projets dans la commune Golfe 1 : une Maison du Diabète et une Maison du Handicap. Deux infrastructures sociales conçues pour transformer le quotidien des populations du Grand Lomé.

Face à la montée silencieuse du diabète, cette nouvelle structure se veut un outil essentiel de prévention.

Elle offrira à la population un suivi éducatif, des conseils nutritionnels, un accompagnement continu et des actions de sensibilisation pour mieux comprendre et prévenir la maladie.

L’autre initiative touche au cœur même du tissu social : un espace dédié aux enfants en situation de handicap, supervisé par des éducatrices spécialisées.

Installées à Ablogamé mais pensées pour tout le Grand Lomé, ces deux infrastructures incarnent une conviction forte : une gouvernance centrée sur l’humain est possible lorsqu’elle s’appuie sur la solidarité, la vision et le partenariat international.

Mutualistes Sans Frontières est une organisation non gouvernementale de coopération internationale fondée en 1996. Structurée sous statut associatif, elle intervient principalement dans les pays francophones d’Afrique pour renforcer l’accès à des soins de qualité.

Son action s’appuie sur l’expertise de ses membres, notamment les mutuelles françaises qui soutiennent l’ONG et mettent à disposition leurs compétences en matière de santé, de prévention et de protection sociale.

Grâce à cette approche fondée sur la solidarité et le partage des savoir-faire, MUTSF contribue à développer des dispositifs innovants, durables et adaptés aux besoins des populations locales.