Rubriques

Tendances:
Coopération

65 ans de coopération au service du développement

La coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies (SNU), Coumba D. Sow, a salué vendredi un engagement fort avec le Togo ayant déjà impacté plus de deux millions de personnes soit un quart de la population.

Un partenariat impactant © republicoftogo.com

La coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies (SNU), Coumba D. Sow, a salué vendredi un engagement fort avec le Togo ayant déjà impacté plus de deux millions de personnes soit un quart de la population.

Ce mois de novembre marque le 65e anniversaire de la coopération avec l’ONU.

Les actions des agences onusiennes ont touché des secteurs clés comme la santé, l’éducation, l’agriculture, la gouvernance, l’eau, l’énergie et la protection sociale. Elles ont notamment permis l’éradication de la variole, la réduction de la mortalité infantile, la promotion de l’autonomisation des femmes, et l’accès accru à l’éducation pour les enfants marginalisés.

Dans le domaine de la santé, 2024 a été marqué par la construction du Centre national de santé digitale. En matière d’éducation, des initiatives comme Unipod à l’Université de Lomé favorisent l’innovation chez les jeunes.

Les Nations Unies se sont également fortement engagées dans le nord du Togo, à travers le Programme d’Urgence pour la Résilience et la Sécurité (PURS), soutenant plus de 500 000 personnes déplacées et vulnérables.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Japon équipe la Police

Le Japon équipe la Police

Le Togo et le Japon ont signé vendredi note d’intention portant sur un don de 25 4x4 tactiques destinés à la Police.

Le Togo s’appuie sur l’interconnexion régionale

Le Togo s’appuie sur l’interconnexion régionale

Créé en 1999 sous l’égide de la Cédéao, le WAPP (West African Power Pool (WAPP), ou Système d’échange d’énergie électrique ouest-africain) vise à promouvoir la production et le transport d’électricité à l’échelle régionale, tout en facilitant les échanges entre les réseaux nationaux. 

15 millions d’euros pour moderniser le bassin du Mono

15 millions d’euros pour moderniser le bassin du Mono

L’Union européenne (UE) s’engage à investir 15 millions d’euros sur cinq ans afin de créer des conditions durables de gestion des ressources en eau dans le bassin du Mono, partagé entre le Togo et le Bénin.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.