Le Japon équipe la Police

Le Togo et le Japon ont signé vendredi note d’intention portant sur un don de 25 4x4 tactiques destinés à la Police.

Ce soutien vise à renforcer la mobilité et l’efficacité opérationnelle des forces de sécurité.

Pour Junji Gomakubo, ambassadeur du Japon au Togo, ce don s’inscrit dans une logique de coopération durable :

Les véhicules seront affectés aux unités d’investigation, qui pourront ainsi accroître leur mobilité sur l’ensemble du territoire.