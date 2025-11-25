À Luanda, l’Afrique et l’Europe relancent leur alliance stratégique

La Fondation Afrique-Europe (AEF) a salué mardi les avancées issues du 7ᵉ Sommet Union africaine-Union européenne, tenu à Luanda les 24 et 25 novembre, qu’elle considère comme une étape décisive pour renforcer un partenariat stratégique adapté à la nouvelle réalité géopolitique.

Dans un contexte mondial fragmenté, le Sommet réaffirme l’engagement commun à défendre un multilatéralisme rénové et plus représentatif. La Déclaration finale met en avant la nécessité d’un système financier international plus efficace et d’un modèle dépassant l’aide au développement classique, au profit du co-investissement et de partenariats structurants.

La Fondation Afrique-Europe se félicite particulièrement de la mise en avant de plusieurs axes clés :

Lutte contre les flux financiers illicites, qui coûtent à l’Afrique près de 90 milliards USD par an. La Déclaration engage l’UA et l’UE à intensifier leur action contre l’évasion fiscale, la criminalité financière et le financement du terrorisme

Développement de l’économie bleue, désormais reconnue comme secteur stratégique, générant près de 300 milliards USD en Afrique et appelé à doubler d’ici 2063

Industrialisation et chaînes de valeur intégrées, notamment dans les minéraux critiques, l’énergie, les infrastructures et les industries vertes, avec un accent sur des projets « gagnant-gagnant »

Renforcement des systèmes de santé, avec un soutien renouvelé à la production locale africaine de produits pharmaceutiques et à la souveraineté sanitaire, dans la continuité du Compact d’Accra

Promotion de la culture et des industries créatives, identifiées comme moteurs de dialogue, de cohésion et d’opportunités économiques pour la jeunesse

Pour l’AEF, l’enjeu majeur est désormais la mise en œuvre. Le succès du partenariat UA-UE dépendra de mécanismes de suivi renforcés, d’un engagement continu entre les Sommets et de la mobilisation conjointe des think tanks, du secteur privé et de la société civile.

La Fondation rappelle que l’heure n’est plus à définir ce qu’il faut faire, mais comment le faire — et à transformer les engagements politiques en résultats tangibles pour les citoyens africains et européens.

La Fondation Afrique-Europe repose sur une gouvernance paritaire réunissant à égalité des acteurs africains et européens. Plateforme indépendante de dialogue multi-acteurs, de débat ouvert et d’analyse stratégique, elle réunit experts et dirigeants issus de divers horizons pour transformer les opportunités en actions concrètes.

Elle agit comme un «think and do tank » au service du partenariat UA-UE, en complément des mécanismes institutionnels existants, et en étroite coopération avec les États membres et les Commissions de l’UA et de l’UE à Addis-Abeba et Bruxelles.

Le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, a participé aux travaux.