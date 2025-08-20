À Yokohama, Faure Gnassingbé fait entendre la voix du Togo

Faure Gnassingbé, a pris part mercredi à Yokohama, au Japon, à la cérémonie d’ouverture de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), aux côtés du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, de plusieurs chefs d’État africains et de hauts responsables des Nations unies et de la Banque mondiale.

La présence du Togo à ce rendez-vous traduit une volonté claire : renforcer la coopération bilatérale avec le Japon, notamment dans les secteurs portuaire, technologique, énergétique et agricole ; aligner le pays sur les grands objectifs africains de développement et d’intégration économique ; et apporter une contribution active aux débats mondiaux sur la paix, la sécurité et la transition énergétique.

La séance d’ouverture, suivie d’un panel sur le thème « Paix et stabilité : garantir la dignité et la sécurité humaine », a mis en avant le rôle des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits et rappelé la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité, comme la pauvreté et les inégalités.

Ces réflexions rejoignent les efforts de Lomé qui, par sa diplomatie de dialogue et de médiation, s’implique activement dans la consolidation de la paix en Afrique, tout en menant au plan national des politiques inclusives favorisant la cohésion sociale et le développement durable.

Au-delà de la paix et de la sécurité, l’agenda de la TICAD 9 met également l’accent sur le commerce, l’investissement et le développement humain, autant de priorités partagées par le Togo qui cherche à créer un environnement propice à l’investissement, sans perdre de vue l’essentiel : placer l’humain au cœur de ses politiques publiques.

Depuis sa création en 1993, la TICAD s’impose comme une plateforme majeure de coopération entre le Japon, l’Afrique et la communauté internationale. Fidèle à ce rendez-vous, le Togo continue d’y défendre ses intérêts et d’y bâtir des partenariats porteurs pour son avenir et celui du continent.