La Garde nationale du Dakota du Nord en mission à Lomé

Les États-Unis réaffirment leur engagement en faveur d’un partenariat sécuritaire solide avec le Togo.

Dans ce cadre, une délégation de la Garde nationale du Dakota du Nord, conduite par le général Mitchell Johnson, séjourne actuellement à Lomé pour des échanges de haut niveau avec les autorités.

L’ambition est de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité, notamment en matière de préparation aux situations d’urgence. Une première séance de travail a déjà eu lieu avec le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba, et le chef d’état-major général des Forces armées togolaises (FAT), le Général Dimini Allaharé.

Les discussions porteront également sur la diplomatie commerciale, dans le cadre du Programme de Partenariat d’État qui lie la Garde nationale du Dakota du Nord et les Forces armées togolaises depuis plus de dix ans.

Le volet sécuritaire constitue un pilier central de la coopération. Il couvre de nombreux domaines, dont la sécurité maritime et terrestre.

Depuis une décennie, la Garde nationale du Dakota du Nord et les FAT ont mené de nombreuses initiatives conjointes dans le cadre du Programme de Partenariat d’État, reflétant la profondeur et la constance de cette relation bilatérale.

Ce partenariat bénéficie d’un financement annuel d’environ 200 000 dollars pour la mise en œuvre de formations régulières à l’attention de l’armée togolaise.

Un autre pilier important de la coopération est le programme ‘International Military Education and Training’ (IMET), qui alloue chaque année environ 500 000 dollars pour la formation de membres des FAT dans des institutions militaires américaines.

Ce programme vise à favoriser la croissance professionnelle des militaires togolais tout en encourageant les échanges de savoir-faire et d’expertise entre les deux pays.