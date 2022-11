Une importante délégation de Plan international Danemark séjourne au Togo.

Plan International est un réseau d’ONG qui œuvre pour faire progresser les droits des enfants et l'égalité entre les filles et les garçons. Ce réseau, créé en 1937, est présent dans 78 pays et conduit près de 2 000 projets.

L'organisation intervient à travers un système de parrainage et de programmes en Afrique de l’Ouest.

Au Togo, Plan International finance un programme d'aide à l'enfance pour plus de 700 millions de Fcfa. Il concerne 90 communautés dans les régions Maritime et des Plateaux.