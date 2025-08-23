Au service des communautés : treize volontaires du Corps de la Paix pour deux ans au Togo

Une nouvelle cohorte de treize volontaires du Corps de la Paix a prêté serment vendredi à Lomé, lors d’une cérémonie en présence des autorités togolaises et de représentants de la diplomatie américaine, dont le Chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Togo.

Ces volontaires, après trois mois de formation en langues locales et en immersion culturelle, seront prochainement déployés dans les régions Kara, Centrale, Plateaux et Maritimes. Leur mission : travailler aux côtés des communautés, y compris dans les zones rurales et éloignées, pour répondre à leurs besoins de développement.

« Au Togo, l’approche du Corps de la Paix est axée sur le développement participatif dirigé par la communauté. Cela signifie que les volontaires s’associent aux populations locales pour apporter des réponses adaptées à leurs priorités », a expliqué Amy Patanasinth, représentante résidente du Corps de la Paix.

Durant une période de deux ans, les volontaires appuieront les communautés dans des domaines clés :

Agriculture : appui aux agriculteurs pour améliorer les techniques de production et accroître la productivité.

Santé : collaboration avec les agents de santé communautaire pour renforcer la prévention des maladies, promouvoir l’hygiène et la nutrition, et soutenir la santé maternelle et infantile.

Éducation : appui au personnel enseignant dans l’apprentissage de l’anglais, notamment dans les établissements scolaires et universitaires.

Pour Abdul Fahd Fofana, ministre délégué chargé de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, cette nouvelle vague de volontaires incarne un partenariat solide entre les deux pays. « Le Togo se réjouit de l’engagement des volontaires américains à soutenir nos communautés dans différents domaines », a-t-il déclaré.

Créé en 1961 par le président John F. Kennedy, le Corps de la Paix est une agence américaine qui envoie des volontaires dans différents pays pour soutenir le développement et promouvoir l’échange culturel. Son action repose sur trois objectifs majeurs :

Présent au Togo depuis 1962, le Corps de la Paix y a déployé plus de 3 000 volontaires au fil des décennies. Ses interventions touchent notamment l’agriculture, l’éducation, la santé, l’environnement et l’entrepreneuriat des jeunes.

Au-delà de leur contribution technique, les volontaires vivent au sein des communautés et favorisent un échange interculturel direct, renforçant les liens d’amitié entre le Togo et les États-Unis.