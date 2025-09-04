Autorité du bassin du Mono : Lomé met l’accent sur l’environnement et l’énergie

Le Togo a dévoilé jeudi ses ambitions à la présidence tournante de l’Autorité du bassin du Mono (ABM), institution dirigée depuis août par la ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Mila Mawunyo Aziablé.

Pour les douze prochains mois, le pays mettra l’accent sur la préservation des écosystèmes, la lutte contre la dégradation de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique. La gestion durable des ressources naturelles est présentée comme un levier majeur pour assurer la résilience des populations riveraines.

Développement énergétique et agricole

La feuille de route comprend également la valorisation du potentiel hydroélectrique du fleuve Mono, afin de renforcer l’accès à l’énergie et de soutenir la transition énergétique des deux pays.

Sur le plan agricole, le gouvernement compte utiliser l’ABM comme un outil de développement, notamment à travers une meilleure maîtrise de l’irrigation. L’institution servira aussi à intensifier les efforts pour garantir l’accès à l’eau potable aux populations.

« Notre action se traduira par des projets structurants, et notre coopération portera des résultats concrets, visibles et bénéfiques pour nos populations », a affirmé Mila Mawunyo Aziablé, qui appelle à la mobilisation des autorités togolaises et béninoises pour une gestion durable, concertée et équitable des ressources en eau.

Créée en décembre 2014, l’ABM est un organe de coordination et de coopération bilatérale entre le Togo et le Bénin. Elle a pour mission la gestion intégrée et durable des ressources en eau du bassin du Mono, qui couvre une superficie de 24 300 km² et bénéficie à plus de 3,3 millions d’habitants des deux côtés de la frontière.

Le bassin fait face à de nombreux défis : variabilité des écoulements, pression anthropique, faible valorisation des ressources en eau et impacts du changement climatique.

Au-delà de sa vocation environnementale, l’ABM est appelée à devenir un vecteur d’intégration socio-économique entre les deux pays, en favorisant la coopération transfrontalière et en contribuant directement au bien-être des populations.