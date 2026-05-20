Rubriques

Tendances:
Coopération

Bassar 4 et Norwich (Connecticut) officiellement jumelées

Un pont vient d'être jeté entre l'Afrique de l'Ouest et la Nouvelle-Angleterre. La commune togolaise de Bassar 4, dans la région de la Kara, est désormais jumelée avec la ville de Norwich, dans le Connecticut, aux États-Unis.

Perspectives de coopération décentralisée © republicoftogo.com

Un pont vient d'être jeté entre l'Afrique de l'Ouest et la Nouvelle-Angleterre. La commune togolaise de Bassar 4, dans la région de la Kara, est désormais jumelée avec la ville de Norwich, dans le Connecticut, aux États-Unis.

Une alliance qui marque l'émergence d'une diplomatie locale capable de rapprocher des peuples que tout semblait séparer, écrit mercredi Togo Réveil 

Bassar est une ville historique au centre-nord du Togo. Connue pour son patrimoine culturel remarquable, elle a été l'un des rares peuples à avoir opposé une résistance farouche aux colonisateurs allemands. Son sous-sol recèle d'importants gisements de fer, exploités depuis le XIIe siècle, dont les vestiges de hauts fourneaux sont encore visibles.

Bassar est aujourd'hui réputée comme la capitale de l'igname au Togo, notamment pour la variété Labaco, indispensable à la préparation du fufu. La ville possède également un palais royal, symbole d'une tradition monarchique transmise de génération en génération. 

De l'autre côté de l'Atlantique, Norwich, surnommée « The Rose of New England », est une ville du comté de New London, fondée en 1659 par des colons qui achetèrent leurs terres au chef mohegan Uncas. 

Elle fut l'une des plus grandes villes des colonies américaines au XVIIIe siècle. Centre de commerce, de richesse et d'influence, Norwich a joué un rôle direct dans la guerre d'indépendance américaine, comptant parmi ses fils Samuel Huntington, signataire de la Déclaration d'indépendance. La ville compte aujourd'hui environ 40 000 habitants. 

Au-delà du symbole, ce jumelage ouvre des perspectives concrètes : échanges culturels, coopération économique, partage d'expériences en matière de gouvernance locale et de développement. Dans un monde où la diplomatie se joue de plus en plus à l'échelle des territoires, Bassar 4 et Norwich montrent que les villes aussi peuvent tisser des liens durables entre les peuples.

Information additionnelle

Togo Réveil N°665.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un nouveau projet axé sur le développement territorial intégré

Un nouveau projet axé sur le développement territorial intégré

C'est un chapitre qui se ferme, mais les effets, eux, sont permanents. Le projet Bonne Gouvernance Financière (GFG) de la GIZ, financé à hauteur de 9,5 millions d'euros par l'Allemagne, a clôturé ses travaux mardi à Lomé, au terme de quatre années de réformes concrètes au service de la gestion des finances publiques togolaises.

Former pour employer

Former pour employer

La commune Golfe 1 (Lomé) passe à l'action contre le chômage des jeunes. Un centre de formation professionnelle vient d'ouvrir ses portes à Adakpamé, offrant aux jeunes artisans un espace de montée en compétences dans trois secteurs : le bâtiment, la transformation des produits agricoles et les technologies de l'information et de la communication.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.