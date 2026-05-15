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Dark web, cryptomonnaies, cybercriminalité : le FBI renforce l'arsenal numérique du Togo

L'ambassade des Etats-Unis a annoncé vendredi la mise à disposition de 38 experts togolais fraîchement formés en criminalistique numérique par le Bureau fédéral d'enquêtes (FBI).

Une partie des experts formés par les Etats-Unis © DR

L'ambassade des Etats-Unis a annoncé vendredi la mise à disposition de 38 experts togolais fraîchement formés en criminalistique numérique par le Bureau fédéral d'enquêtes (FBI).

Ces spécialistes auront pour mission de pénétrer les réseaux du dark web et des cryptomonnaies grâce à des techniques d'enquête avancées, des outils désormais indispensables dans la lutte contre une cybercriminalité qui ne connaît pas de frontières.

Cette formation s'inscrit dans la continuité d'une coopération bien établie. Les forces de sécurité et de défense togolaises bénéficient depuis plusieurs années de formations spécialisées en cybercriminalité dispensées par les services secrets américains (USSS).

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