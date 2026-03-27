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Benchmarking au Maroc

Rabat, la capitale marocaine © republicoftogo.com

Une mission de la Haute autorité de la qualité et de l'environnement (HAUQE) du Togo séjourne au Maroc dans le cadre d'un programme de benchmarking et d'échanges techniques avec les institutions marocaines compétentes.

Conduite par Koffivi Lakoussan, directeur général du Comité togolais d'agrément (COTAG), cette visite vise à s'inspirer des expériences marocaines en matière d'infrastructure qualité et de modernisation administrative.

Bras opérationnel de l'État en matière de protection des consommateurs, la HAUQE élabore les normes et veille à leur application, constituant un véritable bouclier contre les produits non conformes. Créée en 2009 et opérationnalisée en 2023, elle joue un rôle croissant dans la structuration des secteurs productifs togolais.

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