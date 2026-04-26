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La Croix-Rouge togolaise renforce ses capacités d'intervention

La Croix-Rouge togolaise, avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), engage une montée en puissance de ses capacités humanitaires.

Adaptation aux standards internationaux © republicoftogo.com

La Croix-Rouge togolaise, avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), engage une montée en puissance de ses capacités humanitaires.

L'objectif : mieux répondre aux crises,  sécuritaires, sanitaires, alimentaires ou environnementales, qui frappent les populations les plus vulnérables du Togo.

Les régions des Savanes et de Kara (nord) constituent les zones d'intervention prioritaires. C'est là que les besoins sont les plus pressants, dans un contexte marqué par la menace jihadiste aux frontières et une précarité structurelle persistante.

Inscrite dans le programme de coopération 2026 entre les deux organisations, cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des sections locales de la Croix-Rouge, ces antennes de terrain qui jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des actions humanitaires au sein des communautés.

Il s'agit concrètement de structurer et de sécuriser les interventions, en les alignant sur les standards de l’organisation internationale.

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