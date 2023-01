Ce que souhaite le secteur privé

Fely Sissoko, le responsable des opérations de la Banque mondiale au Togo, a rencontré mercredi les représentants du secteur privé.

Objectif : structurer les projets futurs dans le pays.

‘Nous voulons soutenir la transformation structurelle de telle sorte qu’il y ait une économie qui créée des emplois en plus grand nombre et en plus grande qualité. Le secteur privé nous a fait des propositions intéressantes’ a déclaré M. Sissoko.

Ces échanges se déroulent dans le cadre de la phase des consultations pour l’élaboration d’un nouveau cadre de partenariat pays 2023-2027 de la BM.