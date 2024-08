Le Japon continue de renforcer sa coopération avec le Togo en apportant un nouveau soutien significatif à la politique agricole du pays.

Ce mardi, un lot de 5100 tonnes d’engrais (NPK, Urée), d'une valeur de plus de 2,8 milliards de FCFA, a été officiellement remis au Togo par Katuya Ikkatai, ambassadeur du Japon, au cours d'une cérémonie à Lomé.

Antoine Lékpa Gbégbéni, le ministre de l’Agriculture, a reçu le don au nom du gouvernement.

Cet appui intervient dans un contexte mondial marqué par une flambée des prix des intrants agricoles. Cette assistance s'inscrit dans le cadre du Programme Japonais de Développement Économique et Social (PDES), un programme conçu pour soutenir la stabilité économique et sociale du Togo.

Les engrais fournis par le Japon seront principalement utilisés dans les Zones d’Aménagement Agricole Planifiées (ZAAP), une initiative du gouvernement destinée à regrouper les producteurs pour leur fournir un soutien plus structuré et efficace.

Ce ciblage stratégique vise à maximiser l'impact de l'aide en augmentant la productivité dans les zones où les besoins sont les plus criants.

Le PDES fonctionnera de manière similaire au projet alimentaire KR (Kennedy Round) mis en place pour le riz.

Les engrais seront revendus à des prix subventionnés, permettant ainsi aux agriculteurs d'accéder à ces intrants à un coût réduit.

Les recettes collectées grâce à ces ventes serviront ensuite à financer des projets socio-économiques destinés au développement du pays, créant ainsi un cercle vertueux de développement durable.

Cette nouvelle assistance du Japon témoigne de la solidité des relations bilatérales entre les deux pays et de l'engagement du Japon à soutenir le développement économique et social du Togo.

La coopération entre le Togo et le Japon s'étend sur plusieurs décennies, avec des interventions dans divers secteurs clés, notamment l'agriculture, l'éducation, et les infrastructures.

Le don d'engrais s'ajoute à une série d'initiatives japonaises visant à soutenir le Togo dans ses efforts de modernisation et de diversification de son économie. Grâce à ce type de partenariat, le Togo continue de bénéficier de l'expertise et des ressources nécessaires pour répondre aux défis de développement et améliorer les conditions de vie de sa population.