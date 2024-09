Climat et flux migratoires

Face aux défis environnementaux croissants tels que la sécheresse, les inondations et le manque de précipitations, l'Afrique de l'Ouest connaît une intensification des flux migratoires.

Ces migrations massives exercent une pression considérable sur les infrastructures urbaines et les services sociaux, souvent insuffisants dans les zones d'accueil.

Consciente de l'importance de ce phénomène, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a ouvert mardi à Lomé une rencontre régionale pour aborder la question de la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique.

Cette réunion réunit des représentants de 25 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre pour échanger sur les impacts environnementaux qui contraignent les populations à migrer.

Selon Fatou Diallo Ndiaye, chef de mission de l'OIM au Togo, au Ghana et au Bénin, « les impacts du changement climatique, notamment la dégradation des terres agricoles, l’insécurité alimentaire et la rareté des ressources en eau, augmentent la vulnérabilité des communautés rurales ».

Ces facteurs poussent de nombreuses populations à se déplacer, que ce soit vers des zones urbaines ou au-delà des frontières nationales, à la recherche de meilleures conditions de vie.

La rencontre a pour but de permettre aux diplomates et experts de partager leurs expériences et d’analyser des données essentielles pour orienter les politiques régionales futures en matière de gestion des migrations.

Les discussions portent également sur le renforcement des capacités des communautés touchées, afin qu'elles puissent mieux s'adapter aux impacts du changement climatique.

L’importance de cette rencontre est d’autant plus grande que la gestion des migrations climatiques est devenue une priorité pour les gouvernements et les organisations internationales.

Cette conférence régionale vise à jeter les bases de politiques durables qui prennent en compte les réalités locales et offrent des solutions à long terme pour les communautés affectées.