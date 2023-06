Contrôle en règle

Le Togo bénéficie cette semaine d’une assistance des experts de SEACOP V.

Mercredi, les stagiaires sont passés de la théorie à la pratique avec un exercice de fouille au large des côtes afin de vérifier qu’il n’y a aucune présence d’armes ou de drogue dans les cales du navire inspecté.

Ce stage de mise à niveau est dispensé à plusieurs pays de la région.

Le trafic de marchandises illicites, y compris la drogue, est un phénomène international à l’impact dévastateur sur le développement social et économique ainsi que sur la santé publique.

L'objectif global de SEACOP V est de soutenir la lutte contre le trafic maritime illicite et les réseaux criminels associés – dans le respect des droits de l'homme dans les pays et régions ciblés – afin d'atténuer leurs impacts négatifs sur la sécurité, la santé publique et le développement socio-économique.