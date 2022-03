Coopération allemande : c'est du lourd

La revue de portefeuille des projets financés par la coopération allemande (KfW) s’est déroulée le 10 mars dernier en visioconférence, indique une note officielle publiée lundi.

La réunion était présidée par Sandra Ablamba Johnson, ministre

secrétaire général de la Présidence de la République. Elle avait à ses côtés Sonja Wassermann, la directrice de la KfW au Togo.

Cette revue est en ligne avec la nouvelle dynamique de programmation, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des investissements publics induite par la Feuille de route gouvernementale 2020-2025 visant une croissance économique inclusive, durable et génératrice des emplois, indique la partie togolaise.

Le portefeuille de la KfW au Togo comprend 7 projets pour un montant supérieur à 100 milliards de Fcfa.

La coopération allemande est active dans les secteurs de la santé, de l’énergie, de la décentralisation, des pistes rurales, de l’enseignement technique et professionnel.