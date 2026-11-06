Coopération décentralisée : Aného se tourne vers la Chine

La commune des Lacs 1, dont le chef-lieu est Aného, et la métropole chinoise de Xiamen étudient la possibilité d’un jumelage. Le projet a été au cœur d’une visite récente à Aného de Sandra Ablamba Johnson et de l’ambassadrice de Chine au Togo, Wang Min, rapporte Togo Matin paru vendredi.

Sandra Ablamba Johnson est ministre et secrétaire générale de la présidence du Conseil.

Avec l’ambassadrice, elle s’est rendue à Aného pour explorer les pistes d’un partenariat entre la commune togolaise et la grande ville portuaire du sud-est de la Chine. Un jumelage permettrait de développer des échanges dans l’économie, la culture, le tourisme et la gestion urbaine.

Aného se trouve à environ 45 km à l’est de Lomé, près de la frontière béninoise. La ville est bâtie entre l’océan Atlantique et la lagune qui relie la mer au lac Togo. Ancienne capitale du pays au début de la période coloniale, elle est le chef-lieu de la préfecture des Lacs, dans la région Maritime.

C’est le berceau du peuple guin (ou mina), qui y célèbre chaque année l’Epé-Ekpé, sa fête traditionnelle du Nouvel An. La ville est riche d’un patrimoine colonial et religieux, mais son littoral est menacé par l’érosion côtière.

Xiamen est située dans la province du Fujian, face au détroit de Taïwan, et compte plus de 5 millions d’habitants.

En 1980, elle a fait partie des quatre premières zones économiques spéciales créées par la Chine. Son port est l’un des plus actifs du pays.