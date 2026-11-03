Médiation, déplacés, droit humanitaire : les priorités du CICR au Togo

Au terme de sa première visite au Togo, la directrice des opérations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Yasmine Praz Dessimoz, salue le rôle diplomatique de Lomé et dévoile les nouvelles ambitions de l’organisation dans le pays.

Dans un entretien accordé à republicoftogo.com, elle explique pourquoi le CICR a transformé sa mission en délégation à part entière, après plus d’un demi-siècle de présence.

Présent au Togo depuis 51 ans, le CICR dispose à présent d’une délégation officielle. Pour Yasmine Praz Dessimoz, ce changement de statut n’a rien d’anodin. « C’est démontrer l’importance que joue le Togo dans la sous-région et sur le continent africain », explique-t-elle.

Ce nouveau statut permet au CICR d’engager un dialogue plus étroit avec les autorités sur les questions humanitaires, dans un contexte mondial préoccupant. « Il y a plus de 130 conflits aujourd’hui dans le monde, c’est le double d’il y a quinze ans », rappelle-t-elle.

Le Togo, artisan du dialogue

La responsable humanitaire insiste sur le positionnement diplomatique du Togo, qu’elle juge précieux. Elle cite notamment son rôle de médiateur dans le conflit en République démocratique du Congo. « L’acteur qu’est le Togo, à vouloir entrer en dialogue, à vouloir trouver des solutions, c’est une dimension extrêmement importante de nos jours », souligne-t-elle.

Lors de son séjour, elle s’est entretenue avec les ministères des Affaires étrangères et de l’Intégration sur ce rôle de médiation. Le CICR, précise-t-elle, ne se substitue pas aux États : il peut en revanche placer les enjeux humanitaires sur la table pour faciliter les négociations, puis agir en intermédiaire neutre. En RDC, l’organisation a ainsi accompagné la libération de détenus, aussi bien de la part du M23 que des autorités.

Sur le terrain, le CICR intervient dans le nord du pays aux côtés de la Croix-Rouge togolaise et des autorités, auprès des communautés déplacées par l’insécurité.

L’organisation entend renforcer ce partenaire local. Elle a notamment financé la construction des nouveaux locaux de la Croix-Rouge togolaise à Dapaong, qui seront inaugurés d’ici la fin de l’année. « Avoir une Croix-Rouge nationale forte, présente dans tout le pays, c’est extrêmement important », insiste Yasmine Praz Dessimoz.

Autre priorité : la promotion du droit international humanitaire. Le CICR prévoit de lancer un concours destiné aux étudiants, en partenariat avec l’Université de Lomé et les commissions nationales des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

« C’est tellement important d’en parler maintenant, dans un pays stable, pour développer ces réflexes », conclut-elle.