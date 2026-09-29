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Coopération décentralisée avec les communes allemandes

Le maire des Lacs 1 (Aného, région Maritime), Alexis Coffi Aquereburu, se trouve en Allemagne.

Alexis Coffi Aquereburu et Marcus König © DR

Le maire des Lacs 1 (Aného, région Maritime), Alexis Coffi Aquereburu, se trouve en Allemagne.

Il s’est entretenu lundi avec le maire de Nuremberg, Marcus König. Cette ville a un programme de coopération avec Aného depuis 2017.

Les deux élus ont fait le point sur les actions menées dans le cadre de ce partenariat, qui a notamment permis l'équipement en panneaux solaires du CHP-Adjido-Aného et du Lycée d'enseignement technique et professionnel d'Aného-Glidji. 

La commune des Lacs 1 a également bénéficié d'engins de ramassage d'ordures, de matériel pour sa plateforme de compostage et d'équipements de protection individuelle.

Les discussions ont aussi permis d'explorer de nouveaux axes de collaboration. Parmi les demandes formulées par la mairie des Lacs 1 : la prolongation d'un an du contrat de l'expert local en gestion des déchets solides, dont la mission actuelle s'achève en février prochain.

Alexis Coffi Aquereburu se rendra mardi à Bonn, pour participer à une table ronde consacrée à « Kommune 2040 », un rendez-vous dédié aux cadres stratégiques et aux projections qui guident la transformation des collectivités territoriales allemandes à l'horizon 2040. 

Une occasion de rencontrer de nombreux élus allemands.

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