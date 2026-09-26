Le modèle togolais des IFAD séduit la sous-région

L'Allemagne poursuit ses actions en faveur de l'accès à l'emploi des jeunes.

Sur initiative de son ambassade basée à Lomé, plusieurs dizaines d'experts en formation professionnelle du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Nigeria et du Togo se sont réunis à Lomé vendredi pour s'inspirer du modèle des Instituts de formation en alternance pour le développement (IFAD).

Cette rencontre régionale a permis aux différentes délégations d'échanger sur l'impact de la transformation numérique sur les systèmes de formation professionnelle, face aux exigences croissantes du marché du travail en Afrique de l'Ouest.

L'approche togolaise a l'avantage de combiner apprentissage classique et expérience professionnelle en entreprise.

Depuis plusieurs décennies, le Togo bénéficie d'un accompagnement technique et financier de l'Allemagne pour renforcer son système de formation, notamment à travers les IFAD.

Plus de 30 000 Togolais ont été soutenus au début de leur carrière professionnelle. Parmi eux, plus de 1 400 ont été formés dans diverses filières comme la menuiserie, la mécanique, la chaudronnerie, l’électricité. Le projet est financé par la KfW (banque de développement de l’Allemagne) et mis en oeuvre sur le terrain par la GIZ.

Des IFAD ont été construits sur l'ensemble du territoire afin d'offrir aux jeunes des formations pratiques en phase avec le marché de l'emploi.

À ce jour, cinq IFAD sont opérationnels, couvrant des filières telles que les énergies renouvelables, l'aquaculture et la pisciculture, l'élevage de petits ruminants et de volailles, ainsi que le bâtiment et la construction.