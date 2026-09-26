Rubriques

Tendances:
Coopération

Le modèle togolais des IFAD séduit la sous-région

L'Allemagne poursuit ses actions en faveur de l'accès à l'emploi des jeunes et à la formation.

Des échanges très concrets sur le rôle des IFAD © DR

L'Allemagne poursuit ses actions en faveur de l'accès à l'emploi des jeunes.

Sur initiative de son ambassade basée à Lomé, plusieurs dizaines d'experts en formation professionnelle du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Nigeria et du Togo se sont réunis à Lomé vendredi pour s'inspirer du modèle des Instituts de formation en alternance pour le développement (IFAD).

Cette rencontre régionale a permis aux différentes délégations d'échanger sur l'impact de la transformation numérique sur les systèmes de formation professionnelle, face aux exigences croissantes du marché du travail en Afrique de l'Ouest. 

L'approche togolaise a l'avantage de combiner apprentissage classique et expérience professionnelle en entreprise.

Depuis plusieurs décennies, le Togo bénéficie d'un accompagnement technique et financier de l'Allemagne pour renforcer son système de formation, notamment à travers les IFAD. 

Plus de 30 000 Togolais ont été soutenus au début de leur carrière professionnelle. Parmi eux, plus de 1 400 ont été formés dans diverses filières comme la menuiserie, la mécanique, la chaudronnerie, l’électricité. Le projet est financé par la KfW (banque de développement de l’Allemagne) et mis en oeuvre sur le terrain par la GIZ.

Des IFAD ont été construits sur l'ensemble du territoire afin d'offrir aux jeunes des formations pratiques en phase avec le marché de l'emploi. 

À ce jour, cinq IFAD sont opérationnels, couvrant des filières telles que les énergies renouvelables, l'aquaculture et la pisciculture, l'élevage de petits ruminants et de volailles, ainsi que le bâtiment et la construction.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Droits de l'homme et climat

Droits de l'homme et climat

L'Agence française de développement (AFD) veut axer ses interventions au Togo sur les différentes facettes des droits de l'homme. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.