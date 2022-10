Coopération décentralisée triangulaire

Le Maroc va consacrer 210 millions de Fcfa à l’employabilité des jeunes au Togo à travers le Fonds marocain d'appui à la coopération décentralisée Internationale (FACDI).

Il se présente comme un incubateur pour le développement de la coopération Sud-Sud.

Le premier bénéficiaire sera la commune de Golfe 1 (Lomé).

Selon le maire, Koamy Gomado, l’appui financier bénéficiera à plusieurs milliers de jeunes.

‘Diplômés ou non, les jeunes constituent pour nous la relève de demain et il faudra les canaliser’, a confié l’édile.

Le Fonds africain a pour objectif d’orienter la coopération décentralisée vers un partenariat stratégique avec les collectivités territoriales africaines, de traduire dans les projets et actions à mener l’amélioration des conditions de vie des populations, l’accès aux services essentiels de base et la création d’emplois, en plus de favoriser, autant que faire se peut, la coopération décentralisée dite triangulaire.