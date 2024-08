Coup de pouce aux jeunes

La cheffe du gouvernement, Victoire Tomegah Dogbé, a reçu lundi Kaveen Kumar Kumaravel, président de l'organisation Jeune Chambre Internationale (JCI).

Lors de cet entretien, Kaveen Kumar Kumaravel a souligné l'importance de la collaboration entre la JCI et les autorités togolaises, rappelant que cela fait plus de 30 ans que l'organisation est présente au Togo.

La JCI, fondée en 1999, est une organisation internationale dédiée à l'épanouissement des jeunes à travers le monde.

Elle s'engage à promouvoir des projets, activités et événements initiés par ses organisations locales.

Les valeurs prônées par la JCI, telles que la liberté d'entreprendre, la solidarité internationale, le respect de la personne humaine, le respect de la loi, l'engagement communautaire et la noblesse de l'action au service de la société, sont en parfaite adéquation avec les ambitions du gouvernement pour ses jeunes citoyens.

Cette rencontre augure de nouvelles perspectives pour la collaboration entre la JCI et le Togo, avec un accent mis sur le développement du leadership et des compétences chez les jeunes.

En continuant à travailler ensemble, la JCI et le gouvernement togolais espèrent renforcer les capacités des jeunes leaders, les préparant à jouer un rôle actif et positif dans le développement de leurs communautés et de leur pays.