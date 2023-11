Culture et emplois

L’ambassade de Chine au Togo a organisé vendredi une ‘Journée de la Chine' et un 'Salon de l’emploi des entreprises chinoises’ sur le site de l’Institut Confucius à l’université de Lomé.

Ces initiatives font partie de la stratégie de soft power développée par Beijing.

‘L’objectif de cet évènement est de présenter la culture chinoise aux étudiants et aux enseignants à l'UL et de faciliter les contacts entre des talents togolais et des entreprises chinoises’, a indiqué l’ambassadeur chinois à Lomé, Chao Weidong.

17 entreprises chinoises sont présentes au Togo.