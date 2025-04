Un nouveau modèle de partenariat entre Golfe 1 et l’agglomération d’Agen

La coopération décentralisée prend un nouvel élan entre la France et le Togo. En séjour à Lomé, une délégation de l’agglomération d’Agen, conduite par son président Jean Dionis, a annoncé vendredi un appui renforcé au processus de décentralisation togolais, en particulier avec la commune Golfe 1, la plus grande de la capitale.

Gestion des déchets, santé publique, promotion des énergies renouvelables, échange de jeunes et formation des élus : plusieurs axes de coopération ont été retenus pour structurer ce partenariat innovant.

En matière de gestion des déchets solides municipaux, véritable casse-tête pour les 13 communes de Lomé, Jean Dionis a mis en avant le savoir-faire éprouvé de son agglomération. Concrètement, Agen offrira à Golfe 1 deux camions-bennes et deux cents bacs à ordures pour améliorer la collecte des déchets.

« Il ne s’agit pas d’un jumelage classique. Nous voulons bâtir une véritable innovation territoriale. Chez nous, la gestion des déchets absorbe un quart de notre budget », a déclaré Jean Dionis. Il a également affirmé la volonté d’Agen d’accompagner Golfe 1 dans le traitement, la valorisation et l’élimination des déchets, en adaptant les solutions aux réalités locales.

Pour sa part, Koamy Gomado, maire de Golfe 1, s’est félicité de cette coopération qualifiée de « gagnant-gagnant ». Il a souligné que sa commune partagerait en retour ses meilleures pratiques d’organisation locale, notamment via ses comités de développement de quartiers (CDQ).

Située au sud-ouest de la France entre Bordeaux et Toulouse, l’agglomération d’Agen rassemble près de 101 000 habitants répartis sur 44 communes. Ce partenariat marque une étape prometteuse pour renforcer les liens entre collectivités locales françaises et togolaises autour d’objectifs concrets et durables.