Danke sehr

Dans la lutte contre le Coronavirus, le Togo peut compter sur l’Allemagne.

Après avoir offert plus de 600.000 vaccins, Berlin a fait don d’un demi million de masques chirurgicaux.

L’Allemagne est partie prenante du Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Access to Covid-19 Tools Accelerator).

Cet accélérateur est une nouvelle collaboration mondiale novatrice, initiée par l’OMS, visant à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre le Covid et à en assurer un accès équitable.

Pour Diallo Fatoumata Binta Tidiane, la représentante de l’OMS à Lomé, ce don permettra de renforcer la riposte nationale contre la pandémie.