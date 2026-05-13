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Du wharf colonial au port en eau profonde

La visite de Serap Güler, ministre adjointe au ministère allemand des Affaires étrangères, à Lomé mardi a confirmé une réalité  : l’Allemagne et le Togo entretiennent un partenariat profond, ancré dans les infrastructures, et tourné vers l'avenir.

Serap Güler et Edem Kokou Tengué mardi au Port de Lomé © republicoftogo.com

La visite de Serap Güler, ministre adjointe au ministère allemand des Affaires étrangères, à Lomé mardi a confirmé une réalité  : l’Allemagne et le Togo entretiennent un partenariat profond, ancré dans les infrastructures, et tourné vers l'avenir.

« Ma visite est un signe que nous avons un grand intérêt à renforcer les relations qui existent déjà entre nos deux pays », a déclaré la ministre, citant des domaines aussi variés que la politique, la sécurité, l'éducation et l'emploi des jeunes.

Le temps fort de la visite fut la découverte du Port autonome de Lomé (PAL), un site qui incarne à lui seul la profondeur des liens germano-togolais. Inauguré le 28 avril 1968, le port a été financé en grande partie par la KfW (Banque de développement allemande) et construit par le consortium allemand Hochtief. 

Le PAL est le seul port naturel en eau profonde de la côte ouest-africaine, desservant les pays enclavés, Burkina Faso, Mali, Niger.

Serap Güler avait à ses côtés Edem Kokou Tengué, le ministre délégué chargé de l'Économie maritime, et le directeur général du PAL,  Fogan Adégnon.

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