Davantage de missions à l'étranger

L'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) et France Volontaires ont annoncé vouloir renforcer les programmes de coopération internationaux.

Dans ce cadre, des togolais pourront effectuer des missions en France auprès des collectivités locales, des associations et même auprès des centres culturels français à l’étranger.

Depuis 9 ans, 50 togolais ont assuré du volontariat en France et 1.200 jeunes français sont venus au Togo dans le cadre de programmes organisés auprès de communautés rurales.

France Volontaires est une organisation française qui œuvre dans le domaine du volontariat international. Elle a pour mission de promouvoir et de soutenir l'engagement volontaire à l'étranger, en encourageant la mobilité des jeunes et des citoyens français et étrangers souhaitant s'engager dans des missions d'intérêt général à l'international.

France Volontaires joue un rôle essentiel dans la promotion de la solidarité internationale et de l'engagement citoyen à travers le volontariat.

Elle contribue ainsi à renforcer les liens entre la France et les autres pays du monde dans le domaine du développement et de la coopération.