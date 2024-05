Le Togo accueillera du 11 au 16 mai l’exercice naval Obangamé Express, a indiqué jeudi le préfet maritime, Néyo Takougnandi, également coordonnateur de l’Organisme national de l’action de l’Etat en mer (ONAEM).

L'Obangamé Express est un exercice naval multinational qui se déroule dans le Golfe de Guinée, impliquant des forces navales de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'autres régions.

L'objectif principal de cet exercice est de renforcer la coopération régionale et de développer les capacités des marines africaines pour lutter contre les menaces sécuritaires maritimes, notamment la piraterie, le trafic illicite, la pêche illégale, et le terrorisme maritime.

L'exercice vise à améliorer la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, une région qui a longtemps été considérée comme l'une des plus vulnérables aux activités pirates et autres menaces maritimes.

Obangamé permet aux marines participantes de renforcer leurs capacités en matière de surveillance maritime, d'intervention rapide et de gestion des crises en mer.

L’exercice comprend divers scénarios simulés qui mettent les équipes à l'épreuve dans des situations réalistes. Cela inclut des opérations de recherche et sauvetage, des exercices de lutte contre la piraterie, et des opérations contre le trafic illicite. Les forces navales pratiquent également la communication et la coordination inter-régionales pour améliorer leur efficacité opérationnelle en situation réelle.

Le Golfe de Guinée est une zone stratégique cruciale pour le commerce international et les ressources énergétiques. La sécurité dans cette région a un impact direct sur la stabilité économique et politique des pays riverains ainsi que sur le commerce maritime

Les participants à l'Obangamé Express incluent des pays d'Afrique tels que le Togo, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, et plusieurs autres, ainsi que des partenaires internationaux comme les États-Unis, la France, et le Royaume-Uni.