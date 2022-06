Défendre et promouvoir le rôle des femmes

Christine Messier, la directrice de l'ONG canadienne ‘Carrefour International’, a été reçue jeudi par le Premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé.

Cette organisation travaille dans certains des pays d’Afrique où les femmes et les filles se heurtent à d’immenses obstacles, inégalité d’accès aux ressources et aux possibilités économiques, violence fondée sur le genre, et participation limitée à la vie politique et publique.

Au Togo où elle est implantée, l’ONG a trois priorités, l’autonomisation économique, les droits des femmes et le leadership féminin. Pour mener à bien ses actions, elle s’appuie sur des partenaires locaux (GF2D, La Colombe, ATBEF …).

Carrefour International envisage maintenant un rapprochement avec l'Agence nationale de volontaires du Togo (ANVT).

'Permettre aux volontaires togolais de venir au Canada et vice versa, c’est l’une de nos nouvelles missions’, a confié Christine Messier