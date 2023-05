Des déplacements plus smart

Le Plan de Mobilité Urbaine Durable (PMUD) de Lomé, financé par l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD) s’inscrit dans le cadre des réformes et des politiques nationales de redynamisation du secteur des déplacements urbains, et s’inscrit également dans l’engagement du Togo dans la lutte contre le changement climatique à travers sa composante environnementale.

L’objectif du PMUD est de définir une nouvelle organisation de la mobilité à Lomé, basée sur une meilleure organisation entre les différents modes de déplacement, et de proposer un plan d'actions pragmatique pour sa concrétisation.

La capitale accueille plus de deux millions d’habitant et est le poumon économique du pays.

Planifier et configurer une mobilité urbaine plus durable part du principe que la mise au point de systèmes de transport urbain ‘durables’ passe par un saut conceptuel.

Le ‘transport’ et la ‘mobilité’ ont pour objet l’accès à diverses activités et destinations, divers biens et services.

Par conséquent, l’accès constitue l’objectif ultime de tout service de transport.

La planification et la configuration de la forme urbaines devraient donc se concentrer sur les meilleurs moyens de rapprocher les citadins des lieux dont ils ont besoin, en privilégiant l’accesibilité, au lieu de se contenter d’allonger les infrastructures de transport ou d’augmenter les mouvements de biens et de personnes.

‘Malgré tous les efforts louables des responsables de la capitale, la mobilité reste un des défis majeurs’, reconnaît Zolika Bouabdallah, la directrice de l’AFD au Togo.

Le PMUD devrait permettre d’introduire la notion de mobilité intelligente et efficace avec, notamment, le renforcement des transports publics à Lomé et dans sa banlieue.