Des livres pour l'Afrique

L’ambassadeur du Togo aux Etats-Unis, Frédéric Hegbe, a accueilli il y a quelques jours à sa résidence de Washington le Salon ‘Books for Africa’.

Cette organisation caritative collecte, trie et expédie des livres, des ordinateurs, des tablettes et du matériel d'amélioration des bibliothèques dans tous les pays d'Afrique en collaboration avec des donateurs, des éditeurs et des partenaires africains du monde entier.

Depuis 1988, ’Books for Africa’ a acheminé 54 millions de livres dans les 55 pays du continent africain.