Des milliers d'enfants soignés gratuitement

L’ONG française ‘La Chaîne de l’Espoir’ est très active au Togo.

Elle a organisé des dizaines de campagnes de médecine foraine. 14 depuis 10 ans avec 1.490 enfants opérés et près de 4.000 consultations.

'Ces missions permettent d'aller vers les malades dans des zones reculées et de proposer des soins pédiatriques. Ce qui évite un transfert vers Lomé’, explique Prosper Adigbli, responsable du programme des soins chirurgicaux de l’organisation.

Pour les cas les plus complexes, l’ONG assure des interventions en France et au Sénégal.

55 enfants ont été opérés à l’étranger, dont 44 en France.

La Chaîne de l’Espoir a pour vocation de renforcer les systèmes de santé pour donner à chacun et en particulier aux enfants les mêmes chances de survie et de développement.

Aider les enfants les plus marginalisés est plus qu’une obligation morale, c’est une condition indispensable pour atteindre les objectifs 2030 des Nations Unies relatifs à la santé et au bien-être des enfants, expliquent ses responsables.