Six jeunes volontaires togolais s’apprêtent à s’envoler vers la France pour une mission de volontariat d’un an, inscrite dans une dynamique de coopération internationale et de renforcement des relations entre le Togo et la France.

Cette initiative est portée par France Volontaires Togo en partenariat avec l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT).

Ce programme vise à encourager le partage de compétences, le développement personnel et l’enrichissement interculturel des participants, tout en contribuant à des projets à fort impact social et culturel dans les structures d’accueil françaises.

Ce volontariat s’inscrit pleinement dans la vision de coopération internationale et de solidarité promue par le Togo et la France. Il constitue une opportunité précieuse pour ces jeunes de développer de nouvelles compétences, de s’ouvrir à d’autres cultures et de participer activement à des projets ayant un impact concret sur les communautés locales.

Au-delà de l’expérience professionnelle et personnelle qu’il offre, ce programme renforce les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.