En quête d'un avenir durable

Le Togo, qui compte 117 communes, fait face à des défis croissants en matière de gestion des déchets, d’assainissement et de salubrité publique. La situation est particulièrement préoccupante dans les zones urbaines, où les dépotoirs sauvages prolifèrent, et où les déficits d’expertises et de ressources financières compliquent la mise en place de politiques efficaces.