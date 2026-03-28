Ensemble pour le climat et le développement

L'Agence française de développement (AFD) a exprimé sa satisfaction face à l'engagement croissant du Togo sur les questions climatiques.

Un signal fort en témoigne : le ministère de l'Environnement intègre désormais explicitement les enjeux liés au changement climatique dans sa dénomination, traduisant une volonté politique affirmée d'élever l'action climatique au rang de priorité nationale.

« Ce choix reflète une volonté politique forte de reconnaître le caractère transversal des défis climatiques dans les politiques publiques », a déclaré Benjamin Neumann, directeur de l'AFD au Togo.

L’AFD est l'institution financière publique française dédiée au financement du développement durable dans les pays du Sud et les territoires français d'outre-mer. Présente dans plus de 115 pays, elle finance et accompagne des projets dans des domaines aussi variés que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, les infrastructures et la gouvernance.

L'AFD accorde des prêts à des conditions avantageuses, des subventions et une assistance technique aux gouvernements, collectivités locales, entreprises et organisations de la société civile. Elle est l'un des principaux bailleurs de fonds bilatéraux dans le monde et un acteur clé du financement climatique international.

Au Togo, l'AFD est un partenaire stratégique de longue date. Elle a notamment accompagné le pays dans l'élaboration de sa première Contribution déterminée au niveau national (CDN) - le document cadre qui définit les engagements climatiques du Togo dans le cadre de l'Accord de Paris.

Cette CDN se concrétise à travers plusieurs projets structurants :

Le renforcement de la résilience des écosystèmes et communautés côtiers , face à la montée des eaux et l'érosion du littoral

, face à la montée des eaux et l'érosion du littoral L' amélioration de la gestion des eaux pluviales et des déchets solides , pour réduire les inondations urbaines et leurs impacts sanitaires

, pour réduire les inondations urbaines et leurs impacts sanitaires Le développement de l'irrigation dans les régions septentrionales, pour sécuriser les exploitations agricoles familiales face aux aléas climatiques croissants

Au-delà du climat, l'AFD intervient également dans le secteur de l'éducation, de la santé, du développement urbain et de l'appui au secteur privé togolais.

Pour Benjamin Neumann, l'engagement de l'AFD aux côtés du Togo est total : « L'action climatique peut être un levier de développement durable, de création d'emplois et de transformation économique. »