Fin de la visite de Christoph Hoffmann au Togo

Le président en exercice de la commission de la coopération économique et du développement du Parlement allemand (Bundestag), Christoph Hoffmann, a achevé mercredi une visite de 4 jours au Togo.

Elle marque une étape importante dans le suivi des projets de coopération bilatérale entre l'Allemagne et le Togo.

La dernière visite de DM. Hoffmann au Togo remontait à juin 2021, lorsqu'il faisait partie de la délégation accompagnant le ministre allemand de la Coopération économique et du Développement.

Il avait alors assisté au lancement du partenariat pour les réformes, destiné à accompagner la transformation structurelle du Togo à travers des réformes ambitieuses et des projets d'appui ciblés. Trois ans plus tard, il revient pour évaluer les progrès réalisés et renforcer cette coopération.

M. Hoffmann était accompagné de Johannes Klotz, premier Secrétaire aux affaires politiques et de la coopération à l’Ambassade d’Allemagne, de Inge Baumgarten, directrice de la GIZ au Togo, et de Sonja Wassermann, directrice de la KfW au Togo. Ensemble, ils ont visité des sites clés bénéficiant du soutien allemand.

Dans la région des Plateaux, la délégation s’est rendue au barrage de Nangbéto où l’Allemagne finance la réhabilitation de la centrale hydroélectrique pour un montant de 43,5 millions d’euros. Ce projet est essentiel pour la production d'énergie renouvelable et le développement économique de la région.

Dans la région Centrale, le projet « Restauration des paysages forestiers et bonne gouvernance dans le secteur forestier » (Forest4Future) est mis en avant.

Avec un budget de 5 millions d’euros, ce projet, mis en œuvre par la GIZ, vise à restaurer 1,4 million d’hectares de paysages forestiers dans le cadre de l'initiative AFR100 et à renforcer la gouvernance dans le secteur forestier.

Lors de sa visite dans la région de la Kara, M. Hoffmann a eu l'occasion d'assister aux luttes Evala, une célébration culturelle traditionnelle.

La délégation allemande s’est également rendue à Sokodé avant des entretiens à Lomé avec des membres du gouvernement.

Christoph Hoffmann est membre du Bundestag depuis 2017 et préside la commission de la coopération économique et du développement depuis janvier 2022.

Sa visite au Togo symbolise l'engagement continu de l'Allemagne à soutenir le développement durable et les réformes structurelles.