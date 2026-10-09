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Golfe 2 et Golfe 3 font front commun

Les communes voisines de Golfe 2 et de Golfe 3, au cœur du Grand Lomé, ont signé un partenariat de cinq ans pour mettre en commun leurs compétences et leurs moyens.

Les maires des deux municipalités signent l'accord vendredi © republicoftogo.com

Les communes voisines de Golfe 2 et de Golfe 3, au cœur du Grand Lomé, ont signé un partenariat de cinq ans pour mettre en commun leurs compétences et leurs moyens.

L'accord porte l’assainissement, la gestion des déchets, la protection de l'environnement, l’entretien des routes et la prévention des inondations, notamment.

Les deux communes sont situées dans l'ancien secteur de Bè : Golfe 2 correspond à Bè-Centre (chef-lieu Hédzranawoé), Golfe 3 à Bè-Ouest (chef-lieu Doumassessé).

Ce rapprochement est salutaire. De nombreuses municipalités n’ont pas les moyens de gérer en solo. Une alliance entre communes proches est donc assez logique.

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