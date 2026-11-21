Des membres de l’administration publique suivront mi-décembre une formation d’une semaine à Moscou, à l’Académie présidentielle russe d’économie nationale et d’administration publique (RANEPA), rapporte l’agence African Initiative, proche du Kremlin.

Pour préparer le voyage, les agents de plusieurs ministères ont été reçus par l’association Alternative russo-togolaise (ART), également liée au pouvoir russe.

Cette formation fait partie d’un nouveau cadre de coopération lancé entre le Togo et la Russie.

L’Académie présidentielle russe d’économie nationale et d’administration publique est le principal établissement de formation des cadres de l’État russe.

C’est l’une des plus grandes universités du pays, avec environ 180 000 étudiants. Son siège est à Moscou et elle dispose d’un vaste réseau d’antennes régionales. Elle se présente comme une université de référence en Russie dans les domaines des politiques publiques, de l’administration publique et du management. Une grande partie des fonctionnaires et des responsables régionaux russes y suivent des formations continues, notamment les gouverneurs.

L’académie accueille aussi des étudiants et des fonctionnaires étrangers. Elle compte plus de 2 500 étudiants internationaux venus de 60 pays.

Elle est dirigée depuis juillet 2023 par le recteur Alexeï Komissarov.