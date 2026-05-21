Rubriques

Tendances:
Coopération

Gouvernance locale : accord entre le Togo et le Niger

L'Association des municipalités du Niger (AMN) et la Faîtière des Communes du Togo (FCT) ont officialisé leur rapprochement à travers la signature d'un protocole d'accord de partenariat.

La délégation des deux pays mercredi à Lomé © DR

L'Association des municipalités du Niger (AMN) et la Faîtière des Communes du Togo (FCT) ont officialisé leur rapprochement à travers la signature d'un protocole d'accord de partenariat, une étape concrète après le passage d'une délégation du ministère nigérien de l'Intérieur dans la capitale togolaise il y a un mois.

Concrètement, les deux groupements s'engagent à promouvoir la coopération décentralisée, à mutualiser les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale et à développer des initiatives communes dans les domaines de l'assainissement, de la digitalisation, de la mobilisation des ressources locales et de la participation citoyenne.

Le Niger est dirigé par une junte militaire après le coup d’Etat de 2023.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Bassar 4 et Norwich (Connecticut) officiellement jumelées

Bassar 4 et Norwich (Connecticut) officiellement jumelées

Un pont vient d'être jeté entre l'Afrique de l'Ouest et la Nouvelle-Angleterre. La commune togolaise de Bassar 4, dans la région de la Kara, est désormais jumelée avec la ville de Norwich, dans le Connecticut, aux États-Unis.

Un nouveau projet axé sur le développement territorial intégré

Un nouveau projet axé sur le développement territorial intégré

C'est un chapitre qui se ferme, mais les effets, eux, sont permanents. Le projet Bonne Gouvernance Financière (GFG) de la GIZ, financé à hauteur de 9,5 millions d'euros par l'Allemagne, a clôturé ses travaux mardi à Lomé, au terme de quatre années de réformes concrètes au service de la gestion des finances publiques togolaises.

Former pour employer

Former pour employer

La commune Golfe 1 (Lomé) passe à l'action contre le chômage des jeunes. Un centre de formation professionnelle vient d'ouvrir ses portes à Adakpamé, offrant aux jeunes artisans un espace de montée en compétences dans trois secteurs : le bâtiment, la transformation des produits agricoles et les technologies de l'information et de la communication.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.