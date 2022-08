Imagerie médicale Made in China

La Chine vient d’offrir 50 unités de radiodiagnostic destinées aux hôpitaux et centres de santé dans le pays.

‘Mon pays souhaite accompagner le Togo pour l'accès des populations aux soins de santé de qualité. Ce partenariat est une parfaite démonstration de la qualité des relations entre nos deux pays’, a déclaré l’ambassadeur chinois, Chao Weidong.

Beijing souhaite développer sa coopération dans le domaine social et celui de la santé.

L’imagerie médicale permet de réaliser des radiographies et des examens radiodiagnostiques particuliers (angiographie, échographie, imagerie par résonance magnétique) servant à produire des images de l'anatomie et du fonctionnement de différentes parties du corps, en vue de fournir aux radiologistes des données et des images qui leur permettront d'établir un diagnostic.