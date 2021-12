Israël offre 50.000 vaccins au Togo

Israël va offrir dans les semaines à venir un million de doses du vaccin AstraZeneca à plusieurs pays africains par l'intermédiaire du dispositif mondial COVAX.

‘L'État d'Israël se joint à l'effort international pour vacciner les populations en Afrique. Je suis heureux que mon pays puisse contribuer à cet effort, et être un partenaire pour éradiquer l'épidémie. L'aide ciblera les régions dans lesquelles le taux de vaccination est bas’, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid dans un communiqué.

Le Togo recevra 50.000, a indiqué vendredi l’ambassadeur d’Israël à Lomé, Leo Vinovezky.

Israël et le Togo collaborent dans un certain nombre de domaines, notamment dans l'agriculture. Un nouveau groupe de 50 étudiants en agriculture arrivera prochainement en Israël pour un programme d'un an appelé Agrostudies, en collaboration avec Mashav, l'Agence israélienne pour la coopération internationale.

Ces derniers mois, Israël a renforcé ses relations avec les pays du continent et dispose d’un statut d’observateur à l’Union africaine qui sera confirmé lors du prochain commet de l’organisation.