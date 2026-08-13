Jumelage entre Friedberg et Yoto 2

Une délégation de la ville de Friedberg (Bavière, Allemagne), dirigée par le maire Roland Eichmann, se trouve au Togo dans le cadre du jumelage avec la commune de Yoto 2 (région Maritime).

Les deux parties ont échangé sur les défis des collectivités locales, les possibilités de financement et les spécificités du travail communal.

Friedberg (30.000 habitants) envisage une collaboration dans les secteurs de l’eau et de l’éducation.