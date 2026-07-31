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Vaccination, sécurité alimentaire : le bilan chiffré de l'ONU au Togo

Le Système des Nations unies (SNU) au Togo a touché 1,2 million de personnes à travers ses interventions en 2025, dont près de 500 000 dans la région des Savanes, grâce à un investissement de près de 50 millions de dollars.

Coumba Dieng Sow, coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Togo © DR

Le Système des Nations unies (SNU) au Togo a touché 1,2 million de personnes à travers ses interventions en 2025, dont près de 500 000 dans la région des Savanes, grâce à un investissement de près de 50 millions de dollars.

Ces ressources ont financé des actions dans plusieurs domaines : sécurité alimentaire, emploi des jeunes, restauration des terres, nutrition, santé et protection de l'environnement.

Sur le volet sanitaire, le SNU affirme avoir pris en charge au moins 25 % des enfants non vaccinés dans le cadre du programme destiné aux 0-12 ans. Les agences onusiennes mettent également en avant l'introduction du vaccin contre le paludisme, déployé au Togo pour la première fois à l'échelle nationale en Afrique.

Les Nations unies poursuivent aussi leur accompagnement en faveur de la participation politique des femmes.

Le SNU rassemble toutes les organisations onusiennes. 

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