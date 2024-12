L'ASECNA : un modèle de coopération africaine

Le directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Mohamed Moussa, est arrivé au terme de ses huit années de mandat à la tête de l’institution.

Il a été reçu mardi par le Faure Gnassingbé, ‘champion du Marché unique de transport aérien en Afrique’ (MUTAA).

Au cours de l’audience, Mohamed Moussa a présenté au chef de l’État la situation globale de l’ASECNA durant ses deux mandats. Il a salué le ‘leadership visionnaire’ du président togolais dans la modernisation de l’agence et sa contribution à l’intégration africaine dans le domaine du transport aérien.

Durant son mandat, l’ASECNA s’est illustrée comme un modèle de gestion coopérative des espaces aériens en Afrique.

Depuis son adhésion à l’organisation communautaire en 1964, le Togo a joué un rôle actif dans l’amélioration de la sécurité et de la gestion de la navigation aérienne sur le continent. Mohamed Moussa a félicité le dynamisme de la diplomatie togolaise, soulignant son importance pour renforcer l’intégration africaine et promouvoir le transport aérien.

Créée en 1959, l’ASECNA regroupe 18 pays africains et Madagascar. Elle gère les espaces aériens de ses membres et offre des services de navigation aérienne, de météorologie et de formation.